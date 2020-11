Sci alpino, Federica Brignone: “Importante aprire gli impianti sciistici per Natale, altrimenti danno irreparabile” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il tema sulle misure “Anti-Covid” è un evergreen in questo periodo e con l’avvicinamento del Natale l’emergenza sanitaria si lega inevitabilmente anche alle ricadute economiche che si stanno avendo. Da questo punto di vista, la vincitrice della Coppa del Mondo di sci alpino della passata stagione e riferimento della squadra italiana, Federica Brignone ha detto la sua in un’intervista concessa all’Ansa in merito alla situazione degli impianti sciistici: “E’ molto importante che gli impianti sciistici aprano a Natale, perché sarebbe un segnale positivo per tutti. altrimenti, con le stazioni chiuse, il danno sarebbe irreparabile. Permetterebbe alle famiglie e ai ragazzi di stare all’aria aperta, facendo ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Il tema sulle misure “Anti-Covid” è un evergreen in questo periodo e con l’avvicinamento dell’emergenza sanitaria si lega inevitabilmente anche alle ricadute economiche che si stanno avendo. Da questo punto di vista, la vincitrice della Coppa del Mondo di scidella passata stagione e riferimento della squadra italiana,ha detto la sua in un’intervista concessa all’Ansa in merito alla situazione degli: “E’ molto importante che gliaprano a, perché sarebbe un segnale positivo per tutti., con le stazioni chiuse, ilsarebbe irreparabile. Permetterebbe alle famiglie e ai ragazzi di stare all’aria aperta, facendo ...

