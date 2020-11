Sarkozy alla sbarra, il “Gallo nano” rischia 10 anni per corruzione di un magistrato (Di lunedì 23 novembre 2020) EliseoTempi duri per Nicolas Sarkozy. Dopo la sgradevole scoperta che Obama lo aveva soprannominato “Gallo nano” e ne parlava così di lui in privato ridicolizzandolo, ora l’ex-presidente francese si vede costretto pure a presentarsi oggi alla sbarra in Francia come imputato. Uno schiaffo notevole per il borioso marito di Carla Bruni. Non solo perché Sarkozy dovrà rispondere dell’accusa, infamante di corruzione. Ma anche perché è la prima volta nella storia della Republique che un ex-presidente sarà processato in un’aula di tribunale. I magistrati parigini accusano l’ex-inquilino dell’Eliseo di aver provato a carpire notizie riservate, attraverso il suo storico avvocato Thierry Herzog, da un alto magistrato della Corte di Cassazione francese, Gilbert ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 novembre 2020) EliseoTempi duri per Nicolas. Dopo la sgradevole scoperta che Obama lo aveva soprannominatoe ne parlava così di lui in privato ridicolizzandolo, ora l’ex-presidente francese si vede costretto pure a presentarsi oggiin Francia come imputato. Uno schiaffo notevole per il borioso marito di Carla Bruni. Non solo perchédovrà rispondere dell’accusa, infamante di. Ma anche perché è la prima volta nella storia della Republique che un ex-presidente sarà processato in un’aula di tribunale. I magistrati parigini accusano l’ex-inquilino dell’Eliseo di aver provato a carpire notizie riservate, attraverso il suo storico avvocato Thierry Herzog, da un altodella Corte di Cassazione francese, Gilbert ...

