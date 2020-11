Sara Affi Fella verso il matrimonio dopo Uomini e Donne: “Ci stiamo pensando” (Di lunedì 23 novembre 2020) Sara Affi Fella sembra sempre più vicina verso il matrimonio insieme al suo compagno Francesco Fedato. La ex tronista di Uomini e Donne ha da pochi mesi dato alla luce il piccolo Tommaso, ha deciso di rilasciare una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv. La sua esperienza a Uomini e Donne non è andata affatto in modo positivo ma la sua vita sembra essere completamente rinata grazie alla nascita di suo figlio e alla grande storia d’amore con il calciatore. Tra di loro infatti la relazione continua a gonfie vele tanto che la ex tronista, sta pensando proprio al matrimonio. Quali sono state le affermazioni rilasciate da Sara Affi Fella? Sara ... Leggi su giornal (Di lunedì 23 novembre 2020)sembra sempre più vicinailinsieme al suo compagno Francesco Fedato. La ex tronista diha da pochi mesi dato alla luce il piccolo Tommaso, ha deciso di rilasciare una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv. La sua esperienza anon è andata affatto in modo positivo ma la sua vita sembra essere completamente rinata grazie alla nascita di suo figlio e alla grande storia d’amore con il calciatore. Tra di loro infatti la relazione continua a gonfie vele tanto che la ex tronista, sta pensando proprio al. Quali sono state le affermazioni rilasciate da...

hugmemaljk_ : il numero di post di natalia scende più velocemente dei follower di sara affi fella dopo l’armadio-gate - revqahmurphy : @serperuta Evidentemente Sara Affi Fella non ha fatto abbastanza scuola. - evanskidrauhl : Vi dico solo che mi manca il trono di Sara Affi Fella #uominiedonne - scemografia : Sophie che applaude Gianni che sbraita contro Aurora. Sophie, vedi di stare calma che già stai sul cazzo a tutti, t… - marylinsdiary : @_cryb4byy non so perché ma mi vengono in mente Iconize e Sara Affi Fella?? -

