Samuel L Jackson: chi è, carriera, biografia e filmografia

Samuel L Jackson è un famoso attore statunitense, noto per i ruoli di cattivo che spesso interpreta all'interno dei film che lo vedono protagonista. Oltre che come attore è noto per essere un doppiatore e un produttore cinematografico.

Samuel L Jackson: vita privata e tutti i successi dell'attore americano

Samuel Leroy Jackson è nato a Washington il 21 Dicembre 1948 ma cresce nel Tennessee dove si avvicina subito ai movimenti per la lotta dei diritti civili in America. Samuel sarà uno dei portatori della bara di Martin Luther King. Per le sue attività viene sospeso dal college, questa esclusione lo porterà ad aderire alle Pantere Nere, ...

Marvel ha intenzione di conquistare il mondo delle serie tv, e per farlo non può che affidarsi al mitico Nick Fury di Samuel L. Jackson.

John Travolta è Babbo Natale in uno spot di Natale con Samuel L. Jackson

Un nuovo spot di Natale made in Usa ripropone la storica coppia di Pulp Fiction formata da John Travolta e Samuel L. Jackson in una versione decisamente inedita rispetto all'immaginario creato dall'in ...

Marvel ha intenzione di conquistare il mondo delle serie tv, e per farlo non può che affidarsi al mitico Nick Fury di Samuel L. Jackson.

Un nuovo spot di Natale made in Usa ripropone la storica coppia di Pulp Fiction formata da John Travolta e Samuel L. Jackson in una versione decisamente inedita rispetto all'immaginario creato dall'in ...