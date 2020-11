Samantha De Grenet a Domenica Live racconta la sua lotta al tumore al covid

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 23 novembre 2020)Deè stata ospite a “” e durante l’intervista con Barbara D’Urso,da quando ha scoperto di essere positiva al coronavirus, e degli effetti, come la perdita improvvisa di olfatto e gusto. E poi rivelando la suacontro il. Parlando del: «Un giorno stai benissimo, il giorno dopo hai la tosse, mal di stomaco, tamponi». «Oggi senti la cioccolata, il giorno dopo… Vado a memoria. Sento la consistenza del cibo. Ho fatto la quarantena con mio figlio e mio marito. I miei genitori non sono stati benissimo, ora stanno bene, non vivono con me, li abbiamo super-protetti». Si cambia argomento parlando di titoli nobiliari e la showgirl dice: «Mia nonna era una principessa qui vengono ...