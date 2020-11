Salvare il Natale? Solo l’ultimo capitolo di una sagra dell’ipocrisia (Di lunedì 23 novembre 2020) “Giù le mani dal Natale”, titolava il talk show di sabato sera di Lilly Gruber, ormai pervicace nel cogliere ogni pretesto per formulare la domanda di rito: “ma l’attuale governo è all’altezza?”. In questo caso, accodandosi alla geremiade del momento sulla triste sorte delle vittime nell’ennesimo, imminente, esproprio festaiolo. Dopo quello – gravissimo e reiterato – della comune libertà, intesa come diritto di infettare impunemente il prossimo tuo. Per non parlare degli evidenti attacchi alla Costituzione, anticamera di un regime poliziesco alla Orwell, tradotti nelle irruzioni di vigili comunali in appartamenti o terrazze; dove allegre combriccole stavano celebrando i venerandi principi dell’Ottantanove a colpi di grigliate e alti cori da stadio. Con l’ulteriore vergogna della segnalazione, rivelatrice del palese incanaglimento di chi aveva “fatto la spia” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Giù le mani dal”, titolava il talk show di sabato sera di Lilly Gruber, ormai pervicace nel cogliere ogni pretesto per formulare la domanda di rito: “ma l’attuale governo è all’altezza?”. In questo caso, accodandosi alla geremiade del momento sulla triste sorte delle vittime nell’ennesimo, imminente, esproprio festaiolo. Dopo quello – gravissimo e reiterato – della comune libertà, intesa come diritto di infettare impunemente il prossimo tuo. Per non parlare degli evidenti attacchi alla Costituzione, anticamera di un regime poliziesco alla Orwell, tradotti nelle irruzioni di vigili comunali in appartamenti o terrazze; dove allegre combriccole stavano celebrando i venerandi principi dell’Ottantanove a colpi di grigliate e alti cori da stadio. Con l’ulteriore vergogna della segnalazione, rivelatrice del palese incanaglimento di chi aveva “fatto la spia” ...

Negozi, ristoranti e pub aperti: le ipotesi in campo del Decreto Natale

Si discute sempre più di un possibile Decreto Natale, con deroghe e allentamenti delle restrizioni sotto le feste. Ecco le ipotesi in campo ...

