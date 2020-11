Salerno, al via il sostegno ai liberi professionisti: 3 milioni di euro per il credito d'imposta sulla Tari (Di lunedì 23 novembre 2020) Approvata a Palazzo di Città, a Salerno, un'importante delibera di sostegno ai liberi professionisti che abbiano subito nell'anno in corso un decremento di almeno il 30% del proprio volume di lavoro e ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 23 novembre 2020) Approvata a Palazzo di Città, a, un'importante delibera diaiche abbiano subito nell'anno in corso un decremento di almeno il 30% del proprio volume di lavoro e ...

Per la serie “chi ben comincia…”, la Givova Scafati ha fatto suoi i primi due punti stagionali, imponendosi 79-94 al PalaCoccia di Veroli (Fr) contro la Stella Azzurra Roma, nella prima gara ufficiale ...

Terremoto in Irpinia, quarant'anni dopo la ferita è ancora aperta

Alle 19:34 di domenica 23 novembre 1980 un sisma di magnitudo 6.9 della scala Richter distrusse interi comuni in Campania e Basilicata, causando quasi tremila vittime, 8.848 feriti e 300mila sfollati ...

