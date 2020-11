Sala | “Sanità lombarda tutta da rifare” Maroni | “È una sciocchezza | il modello Lombardia è un’eccellenza”

Leggi su tpi

(Di lunedì 23 novembre 2020) “Speriamo che i nuovi vaccini ci permettano di uscirne per la prossima estate. Ma da cittadino lombardo dico che è tempo di ripensare la gestione della sanità”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il sindaco di Milano, Beppe. “Nelle ultime settimane – spiega – ho molto limitato la mia critica, perché ci sono momenti in cui è più importante stare vicini alla comunità,. Sono però sotto gli occhi di ciascuno le carenze e le difficoltà manifestate dalla sanità, soprattutto territoriale, in questi drammatici mesi in. Da ultimo con la vicenda dei vaccini antinfluenzali”. Secondoildi gestione della salute va cambiato “radicalmente. Ma non vedo alcun pensiero strategico in proposito venire fuori dalla giunta regionale. Con il Pd lombardo invece ...