Rugby | Autumn Nations Cup 2020 | Francia-Italia | la sfida più difficile

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 novembre 2020) Si disputa sabato sera prossimo l’ultimo match della prima fase per gli azzurri allaCup e l’Italandrà in scena a Parigi contro la. Unadurissima per i ragazzi di Franco Smith contro una delle squadre più forti di questo. L’questo weekend non ha giocato, con il match contro le Fiji cancellato causa Covid-19, mentre laha faticato, ma si è imposta a Edimburgo contro la Scozia, restando saldamente al primo posto del girone B con nove punti, precedendo la Scozia con 6, l’con 5 (vittoria a tavolino con le Fiji) e le Fiji ferme a zero, non avendo mai giocato. Lafirmata Fabien Galthié è una squadra molto diversa da quella vista negli ultimi anni, con il ...