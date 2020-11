Ronaldo-Juventus, avanti insieme fino al 2022 (Di lunedì 23 novembre 2020) Il matrimonio Ronaldo- Juventus è destinato a durare almeno fino al 2022. Nonostante i rumors di questi giorni che hanno accostato il fenomeno portoghese a Real Madrid e Psg, le parti sono decise a rispettare il contratto. Cristiano Ronaldo rinnoverà il contratto? Potrebbe essereci questa possibilità ma è chiaro che molto dipenderà dagli stimoli e dagli obiettivi che la squadra raggiungerà(Champions League su tutti). Il fenomeno di Madeira, che a febbraio compirà 36 anni, è felice a Torino e, se le sue prestazioni saranno sempre di alto livello, è molto probabile che la sua esperienza alla Juventus potrebbe allungarsi. Il club bianconero ha si sposato da quest’anno una politica di svecchiamento e ringiovamento della rosa, ma è chiaro che un uomo di esperienza internazionale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 23 novembre 2020) Il matrimonioè destinato a durare almenoal. Nonostante i rumors di questi giorni che hanno accostato il fenomeno portoghese a Real Madrid e Psg, le parti sono decise a rispettare il contratto. Cristianorinnoverà il contratto? Potrebbe essereci questa possibilità ma è chiaro che molto dipenderà dagli stimoli e dagli obiettivi che la squadra raggiungerà(Champions League su tutti). Il fenomeno di Madeira, che a febbraio compirà 36 anni, è felice a Torino e, se le sue prestazioni saranno sempre di alto livello, è molto probabile che la sua esperienza allapotrebbe allungarsi. Il club bianconero ha si sposato da quest’anno una politica di svecchiamento e ringiovamento della rosa, ma è chiaro che un uomo di esperienza internazionale ...

juventusfc : Una #PhotoOfTheGame? Questa, ovviamente ?? Le statistiche di #JuveCagliari? Qui ?? - OptaPaolo : 5 - Cristiano #Ronaldo è il primo giocatore della Juventus ad essere andato a segno in tutte le sue prime cinque pr… - juventusfc : #JuveCagliari REVIEW ? Il primo gol dei bianconeri nell'analisi tattica! ???? - YomadeDaniel : Goals in seria A for juventus Dybala 68 Ronaldo 60 ???????????? - davidwon4206 : RT @juventusfc: #JuveCagliari REVIEW ? Il primo gol dei bianconeri nell'analisi tattica! ???? -