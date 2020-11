Roma | vittoria e terzo posto | Fonseca sorride

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 novembre 2020) Pensare che senza l’ingenuità contro il Verona ora laguarderebbe tutti dall’alto in basso insieme al Milan. Si accontenterà comunqueche ha portato i giallorossi alin classifica, a tre punti dai rossoneri copolisti. Col Parma è arrivata la secondaconsecutiva e l’ennesima risposta incoraggiante. Tre a zero senza storia in un Olimpico deserto ma colmo di speranza. Borja Mayoral apre le danze con il primo gol in campionato, al primo tiro in Serie A. Roba da cecchini. Poi si scatena Mkhitaryan, che ne fa due e giunge le mani n segno di preghiera per il suo paese ferito. Goleador e ambasciatore, l’armeno è sempre più uomo simbolo dellache va veloce. Può recuperare con calma Edin Dzeko, i compagni non stanno facendo rimpiangere la mancanza ...