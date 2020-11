Roma | vigili fanno sesso nell’auto di servizio ma lasciano la radio accesa | aperta un’inchiesta

(Di lunedì 23 novembre 2020) Una coppia diurbani diha consumato un rapporto sessualedidurante il pattugliamento notturno del campo rom in via di Tor di Quinto. I due agenti avevano lasciato ladie i colleghi della sala operativa hanno così ascoltato cosa avveniva. Secondo quanto è stato denunciato in un esposto al Comando, erano insieme su una Fiat Tipo di. A raccontare la storia è il quotidiano Leggo e la conferma di quanto accadutoin presidio al campo nomadi è lo stesso comandante deiUrbani di, Stefano Napoli che ha annunciato l’apertura diinterna. E perni, ...

Un'incendio si è sviluppato, sabato pomeriggio, 21 novembre, nel centro d'accoglienza per richiedenti asilo di Roma, in via Aristide Staderini a Tor Tre Teste. Squadre di vi ...