Roma | ufficiale | rinnovo per il baby Milanese

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il centrocampista della Primavera, Tommaso, ha rinnovato con lafino al 2024 Nuovonella Primavera della. Il club giallorosso ha annunciato il prolungamento fino al 2024 di Tommaso. Il 18enne centrocampista aveva esordito in questa stagione in Europa League nella sfida vinta contro il Cluj. «L’ASè lieta di annunciare che Tommasoha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista, nato a Galatina (LE) il 31 luglio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nel 2016-17. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 3 reti nel campionato Primavera, oltre ad aver esordito in Prima Squadra nel match di Europa League contro il Cluj all’Olimpico». Leggi su ...