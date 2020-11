Roma, rinnovo automatico per Fonseca in caso di qualificazione in Champions League (Di lunedì 23 novembre 2020) La Roma di Paulo Fonseca sembra aver finalmente trovato la quadra, tant’è che si sta rendendo protagonista di un grande avvio di stagione sia in campionato, dove è imbattuta sul campo, sia in Europa League. Stando a quanto riferito da ‘La Repubblica’, se i giallorossi dovessero mantenere questo passo e conquistassero l’accesso alla prossima Champions League, per il tecnico portoghese scatterebbe un automatico rinnovo contrattuale, contrariamente a tutte le numerose voci di mercato che lo avrebbero voluto lontano dalla Capitale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020) Ladi Paulosembra aver finalmente trovato la quadra, tant’è che si sta rendendo protagonista di un grande avvio di stagione sia in campionato, dove è imbattuta sul campo, sia in Europa. Stando a quanto riferito da ‘La Repubblica’, se i giallorossi dovessero mantenere questo passo e conquistassero l’accesso alla prossima, per il tecnico portoghese scatterebbe uncontrattuale, contrariamente a tutte le numerose voci di mercato che lo avrebbero voluto lontano dalla Capitale. SportFace.

sportface2016 : #SerieA | #Roma, rinnovo automatico per #Fonseca in caso di qualificazione in #ChampionsLeague - Carmine19941 : @4n1mo51t1som1n4 Se va in Champions c'è il rinnovo automatico di un'altra stagione...in ogni caso sarà opportuno la… - 4n1mo51t1som1n4 : Ah, un mese fa, viaggiando con la mente, nonostante fiumi di 'ma quale rinnovo? Prima deve dimostrare di valere la… - infoitsport : Roma, Mkhitaryan in scadenza: c'è opzione per il rinnovo e tutti vogliono andare avanti insieme - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Mkhitaryan, cuore e anima della #Roma: il rinnovo è una formalità -