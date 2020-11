Roma, lunedì nero dei trasporti. Metro C chiusa fino alle 11: “Manca il personale” (Di lunedì 23 novembre 2020) lunedì nero per il trasporto pubblico a Roma. Questa mattina infatti la Metro C, la sotterranea di più recente costruzione nella Capitale, è rimasta ferma dall’apertura fino alle 11 per “carenza di personale”. L’azienda Atac ha fatto sapere che “il numero di agenti in stazione non era sufficiente per garantire l’esercizio in sicurezza della linea” e che svolgerà “accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni” sulla mancata apertura. La municipalizzata ha attivato dei bus sostitutivi. Ma pochi. Il risultato? Calca e assembramenti e tanti cari saluti al limite massimo del 50% sulle navette. Nel frattempo Atac ha segnalato un rallentamento della circolazione sulla ferrovia Roma-Lido a causa di un “guasto tecnico”. Appare confermato lo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 novembre 2020)per il trasporto pubblico a. Questa mattina infatti laC, la sotterranea di più recente costruzione nella Capitale, è rimasta ferma dall’apertura11 per “carenza di. L’azienda Atac ha fatto sapere che “il numero di agenti in stazione non era sufficiente per garantire l’esercizio in sicurezza della linea” e che svolgerà “accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni” sulla mancata apertura. La municipalizzata ha attivato dei bus sostitutivi. Ma pochi. Il risultato? Calca e assembramenti e tanti cari saluti al limite massimo del 50% sulle navette. Nel frattempo Atac ha segnalato un rntamento della circolazione sulla ferrovia-Lido a causa di un “guasto tecnico”. Appare confermato lo ...

