Roma, locale sanzionato e chiuso per 5 giorni: non rispettava le norme del DPCM (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel quartiere di Monte Mario a Roma è stata predisposta la chiusura di un locale per 5 giorni e 7 clienti sono stati sanzionati. Nell'ambito dei quotidiani controlli alle attività commerciali in materia di contenimento al Covid-19, i Carabinieri della Stazione Roma Monte Mario hanno disposto la chiusura preventiva di un locale e sanzionati il proprietario e 7 avventori, per violazione delle norme previste dal DPCM del 24 ottobre. In particolare verso le 19, i Carabinieri hanno effettuato un controllo di iniziativa, in un locale, situato in largo Millesimo, che a quell'ora era ancora aperto. A seguito del controllo i militari hanno disposto la chiusura preventiva di 5 giorni dell'esercizio commerciale e sanzionato 7

