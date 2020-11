Roma, la petizione per riaprire il Forlanini. Raggi: ‘Rafforziamo la sanità pubblica’ (Di lunedì 23 novembre 2020) In questi mesi difficili di emergenza sanitaria – tra nosocomi in sofferenza e personale sanitario stremato – i cittadini Romani hanno chiesto a più riprese di riaprire l’ospedale Forlanini, chiuso definitivamente nel 2015. Una grandissima struttura oggi perlopiù in uno stato di abbandono che – se messa a posto – potrebbe andare ad ampliare la rete ospedaliera del Lazio e ospitare i malati Covid. Raggi: ‘Firmiamo la petizione per riaprire il Forlanini’ “Sono stata all’ex Ospedale Forlanini di Roma insieme a quattro importanti professionisti della sanità italiana: Salvatore D’Antonio pneumologo e Presidente dell’Associazione Italiana Pazienti Bpco Onlus, Giovanni Puglisi pneumologo ed ex primario al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) In questi mesi difficili di emergenza sanitaria – tra nosocomi in sofferenza e personale sanitario stremato – i cittadinini hanno chiesto a più riprese dil’ospedale, chiuso definitivamente nel 2015. Una grandissima struttura oggi perlopiù in uno stato di abbandono che – se messa a posto – potrebbe andare ad ampliare la rete ospedaliera del Lazio e ospitare i malati Covid.: ‘Firmiamo laperil’ “Sono stata all’ex Ospedalediinsieme a quattro importanti professionisti dellaitaliana: Salvatore D’Antonio pneumologo e Presidente dell’Associazione Italiana Pazienti Bpco Onlus, Giovanni Puglisi pneumologo ed ex primario al ...

virginiaraggi : Stiamo girando per i corridoi dell'ex Forlanini. Basterebbe poco per rendere utilizzabili molte parti della struttu… - CalabriaTw : Sull'ex Forlanini emerge tutta la miopia con cui è stata gestita la sanità del Lazio. Una struttura che potrebbe so… - CorriereCitta : Roma, la petizione per riaprire il Forlanini. Raggi: 'Rafforziamo la sanità pubblica' - RiccardoSerino : RT @CalabriaTw: Sull'ex Forlanini emerge tutta la miopia con cui è stata gestita la sanità del Lazio. Una struttura che potrebbe sopperire… - marielladidi : RT @ElioLannutti: Ministro della Salute: Riapertura immediata dell'Ospedale Forlanini di Roma - Firma la petizione! -