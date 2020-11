Roma | Edin Dzeko è guarito dal Coronavirus | “Finalmente negativo”

(Di lunedì 23 novembre 2020)dal. L'attaccante bosniaco dellaha annunciato la negatività al Covid-19 con un post pubblicato sul suo profilo Instagram."Finalmente negativo" ha scritto. Il centravanti giallorosso ha poi aggiunto: "Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CH7lwqqBRJi/" Golssip.

"Finalmente negativo! Ora non vedo l'ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma". È Edin Dzeko ad annunciare in un urlo di gioia social il ...Dopo la vittoria contro il Parma, la terza consecutiva in campionato a certificare l’ottimo momento di forma della Roma, Paulo Fonseca inizia la settimana che porterà alla partita contro il Napoli con ...