Roma, Dzeko è negativo. Ibrahimovic, tegola per Pioli (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma - L'attaccante della Roma Edin Dzeko finalmente è tornato negativo. Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per Ibrahimovic . Sospiro di sollievo in casa viola almeno per quanto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020)- L'attaccante dellaEdinfinalmente è tornato. Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra per. Sospiro di sollievo in casa viola almeno per quanto ...

OfficialASRoma : ?? L'intervento di Amra Dzeko alla presentazione della campagna contro la violenza sulle donne #AmamieBasta ??… - PagineRomaniste : Roma, visita d'idoneità nel pomeriggio per #Dzeko #ASRoma - DiMarzio : Buone notizie in casa #ASRoma - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Roma, tampone negativo per Dzeko - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Roma, tampone negativo per Dzeko -