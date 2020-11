Roma, Dzeko a Villa Stuart per l’idoneità sportiva: «Contento sia finita» (Di lunedì 23 novembre 2020) Edin Dzeko, dopo essere tornato negativo al Coronavirus, si è recato a Villa Stuart per ottenere l’idoneità sportiva Edin Dzeko, dopo essere tornato negativo al Coronavirus, si è recato a Villa Stuart per ottenere l’idoneità sportiva (necessaria per tornare in campo dopo la positività al Covid-19). Poche ma significative parole pronunciate dell’attaccante bosniaco ai giornalisti presenti: «Contento che sia finita, ora sto bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Edin, dopo essere tornato negativo al Coronavirus, si è recato aper ottenereEdin, dopo essere tornato negativo al Coronavirus, si è recato aper ottenere(necessaria per tornare in campo dopo la positività al Covid-19). Poche ma significative parole pronunciate dell’attaccante bosniaco ai giornalisti presenti: «che sia, ora sto bene». Leggi su Calcionews24.com

