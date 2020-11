Roma, buone nuove per Fonseca: tornano a disposizione Smalling e Dzeko. Le ultime (Di lunedì 23 novembre 2020) Due recuperi tra le file della Roma.Serie A: ribaltone Inter ma la Roma dà spettacolo, ok Bologna e Sassuolo con De Zerbi capolista. Risultati e classificaDopo la splendida vittoria per 3-0 nell'ultimo turno di Serie A contro il Parma, la compagine giallorossa e il suo tecnico Paulo Fonseca possono tirare un ulteriore sospiro di sollievo. Questo perché, nel primo allenamento della settimana, sono tornati a disposizione Chris Smalling ed Edin Dzeko, dopo le varie problematiche dovute per il primo ad un problema intestinale e per il secondo alla positività al coronavirus. L'ex centrale difensivo del Manchester United è tornato a pieno regime dopo i problemi degli scorsi giorni e darà una grossa mano alla sua squadra vista l'emergenza nel reparto difensivo a causa delle assenze ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Due recuperi tra le file della.Serie A: ribaltone Inter ma ladà spettacolo, ok Bologna e Sassuolo con De Zerbi capolista. Risultati e classificaDopo la splendida vittoria per 3-0 nell'ultimo turno di Serie A contro il Parma, la compagine giallorossa e il suo tecnico Paulopossono tirare un ulteriore sospiro di sollievo. Questo perché, nel primo allenamento della settimana, sono tornati aChrised Edin, dopo le varie problematiche dovute per il primo ad un problema intestinale e per il secondo alla positività al coronavirus. L'ex centrale difensivo del Manchester United è tornato a pieno regime dopo i problemi degli scorsi giorni e darà una grossa mano alla sua squadra vista l'emergenza nel reparto difensivo a causa delle assenze ...

