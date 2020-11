Roma, Bertolaso candidato sindaco per il centrodestra: oggi la decisione (Di lunedì 23 novembre 2020) Guido Bertolaso, ex capo della protezione civile, è il nome proposto dal centrodestra per la candidatura a sindaco di Roma. Sta sera un faccia a faccia tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, per l’ufficialità del nome. Leggi anche: Elezioni Roma, il M5S cerca un’alternativa alla Raggi: ecco i tre scenari possibili Il vertice del centrodestra vedrà un incontro tra Silvio Berlusconi (in video collegamento), Matteo Salvini e Giorgia Meloni (che si incontreranno a Roma). Nella Capitale l’accordo sul nome di Bertolaso è quasi chiuso, avendo convinto anche Salvini e Meloni. Per Roma si cerca un esponente della società civile, allontanando i nomi di partito, e Bertolaso rientra perfettamente nello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) Guido, ex capo della protezione civile, è il nome proposto dalper la candidatura adi. Sta sera un faccia a faccia tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, per l’ufficialità del nome. Leggi anche: Elezioni, il M5S cerca un’alternativa alla Raggi: ecco i tre scenari possibili Il vertice delvedrà un incontro tra Silvio Berlusconi (in video collegamento), Matteo Salvini e Giorgia Meloni (che si incontreranno a). Nella Capitale l’accordo sul nome diè quasi chiuso, avendo convinto anche Salvini e Meloni. Persi cerca un esponente della società civile, allontanando i nomi di partito, erientra perfettamente nello ...

