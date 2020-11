Ristori quater, Governo a lavoro (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – “Conosciamo l’impatto doloroso che le misure determinano sulle attività economiche e per questo siamo al lavoro costantemente per mitigarne gli effetti” sulle attività economiche che hanno subito le misure degli ultimi DPCM varati in seguito alla seconda ondata dell’emergenza Coronavirus. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione sulla manovra davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Siamo pronti a confrontarci con le forze politiche che in Parlamento vorranno avere un approccio costruttivo, a partire dal rinvio delle scadenze tributarie e dalle altre misure che sarà possibile introdurre in questo decreto”. Riferendosi alle risorse che arriveranno dal nuovo scostamento di bilancio e che saranno destinate al rinvio delle scadenze fiscali nel Dl Ristori quater, “stiamo pensando di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – “Conosciamo l’impatto doloroso che le misure determinano sulle attività economiche e per questo siamo alcostantemente per mitigarne gli effetti” sulle attività economiche che hanno subito le misure degli ultimi DPCM varati in seguito alla seconda ondata dell’emergenza Coronavirus. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione sulla manovra davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. “Siamo pronti a confrontarci con le forze politiche che in Parlamento vorranno avere un approccio costruttivo, a partire dal rinvio delle scadenze tributarie e dalle altre misure che sarà possibile introdurre in questo decreto”. Riferendosi alle risorse che arriveranno dal nuovo scostamento di bilancio e che saranno destinate al rinvio delle scadenze fiscali nel Dl, “stiamo pensando di ...

