Ristoranti Gambero Rosso 2021 | nuove eccellenze e il successo della cucina cinese

(Di lunedì 23 novembre 2020) Non poteva essere diversamente. Anche la Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso – presentata oggi a Roma, in streaming – ha dovuto cambiare visione. «Abbiamo cercato al massimo di limitare le bocciature ma con altrettanta attenzione ha acceso un faro su chi è riuscito a reinventarsi, chi ha messo in campo nuove formule. E per questo sono stati messi da parte per un anno i voti mantenendo le forchette, i mappamondi, le bottiglie, le cocotte – uno, due o tre a seconda del grado di eccellenza – ma niente lotta all’ultimo centesimo» è la presentazione della direttrice Laura Mantovano. In effetti, una idea intelligente tanto più considerando che il lockdown di primavera e la pausa estiva hanno impedito una valutazione accurata come nelle passate edizioni. E il Gambero Rosso è stato correttissimo – oltre a segnalare i servizi di asporto e delivery con un appositi simbolo – nell’indicare la data di chiusura della guida: 15 ottobre 2020. Quindi non si può escludere – ovviamente con la speranza di sbagliarsi – che qualche locale tra gli oltre 2.500 recensiti dagli ispettori non regga la crisi epocale del settore.