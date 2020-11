Ristoranti e negozi, conto da 1,7 miliardi nella Milano zona rossa (Di lunedì 23 novembre 2020) La zona rossa dell'area di Milano fa gridare i commercianti al 'disastro economico'. Secondo Confcommercio, il decreto del governo per arginare la seconda ondata di Covid, ha imposto lo chiusura, ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) Ladell'area difa gridare i commercianti al 'disastro economico'. Secondo Confcommercio, il decreto del governo per arginare la seconda ondata di Covid, ha imposto lo chiusura, ...

zombificazione : RT @zombificazione: Invece di reprimere con la potente forza del governo(sempre stata usata per i cazzi loro) alcuni comportamenti innocent… - zombificazione : Invece di reprimere con la potente forza del governo(sempre stata usata per i cazzi loro) alcuni comportamenti inno… - M_Nicola_1976 : Ci si sta organizzando affinché la terza ondata di #Covid_19 senza dubbio alcuno arrivi a gennaio... altrimenti non… - DaDeggio : RT @Reb19831: Riaprire negozi e ristoranti non è rischioso, mentre isolarsi con il proprio partner, sì? Ma il senso? #congiuntifuoricomune… -