Ristoranti e negozi, a Milano il lockdown costa 1,7 miliardi. Ferme 50mila attività, una su tre a rischio (Di lunedì 23 novembre 2020) La zona rossa dell'area di Milano fa gridare i commercianti al 'disastro economico'. Secondo Confcommercio, il decreto del governo per arginare la seconda ondata di Covid, ha imposto lo chiusura, ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) La zona rossa dell'area difa gridare i commercianti al 'disastro economico'. Secondo Confcommercio, il decreto del governo per arginare la seconda ondata di Covid, ha imposto lo chiusura, ...

Eugenio69430956 : @Storace Non è la scuola come non. Sono i ristoranti o negozi vari che le entrate sono contingente ma sono I traspo… - VTrend_it : Dagli spostamenti fuori regione al coprifuoco che slitta, dalla riapertura di bar e ristoranti agli orari prolungat… - santa_slavina : @Flaccidia noi abbiamo il confinamento municipale nel weekend e siamo stat3 un mesetto con bar e ristoranti chiusi,… - edoventu97 : Il #governo della depressione economica, del reddito di cittadinanza e dei bonus, si appresta a farci vivere un… - Ale_De_Chirico : 'Azzerare un trimestre a ristoranti e negozi inquilini del Comune' -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti negozi Riaperture di Natale, orari prolungati per i negozi. Bar e ristoranti anche di sera Leggo.it Piano Natale, tutta l’Italia in “giallo”. Ma non si va a sciare, no a un nuovo Ferragosto

Piano Natale 2020: bar e ristoranti aperti anche la sera, prolungamento dell’orario dei negozi, riapertura di centri commerciali il sabato e nei giorni festivi, coprifuoco a mezzanotte. Se il calo ...

Covid a Napoli, cresce la rabbia degli artigiani: «Stop ai registratori di cassa»

Scoppia il caso parrucchieri che registrano perdite «fino al 90% nei saloni» e soffrono la concorrenza «di chi non ha un negozio o degli abusivi che lavorano a domicilio».

Piano Natale 2020: bar e ristoranti aperti anche la sera, prolungamento dell’orario dei negozi, riapertura di centri commerciali il sabato e nei giorni festivi, coprifuoco a mezzanotte. Se il calo ...Scoppia il caso parrucchieri che registrano perdite «fino al 90% nei saloni» e soffrono la concorrenza «di chi non ha un negozio o degli abusivi che lavorano a domicilio».