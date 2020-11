Rimosse le foto di Letizia Battaglia per Lamborghini, la fotografa: “Io ho la mia energia e continuo con la mia storia” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Forse qualcuno pensa che io sia una vecchietta, io ho la mia energia e continuo con la mia storia“. La celebre fotogiornalista Letizia Battaglia, intervistata da Rainews24, ha respinto le polemiche che hanno travolto le sue fotografie per l’ultima campagna pubblicitaria della Lamborghini “With Italia, for Italy”. La celebre fotografa e giornalista siciliana (classe 1935), che nel corso della sua carriera ha documentato centinaia di delitti di mafia e si è occupata di tematiche sociali, è finita sotto accusa per i suoi scatti che ritraevano, sullo sfondo l’ultimo modello della casa automobilistica bolognese nei luoghi simbolo del centro storico di Palermo e in primo piano due bambine. A causa delle polemiche scoppiate in rete, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “Forse qualcuno pensa che io sia una vecchietta, io ho la miacon la mia storia“. La celebregiornalista, intervistata da Rainews24, ha respinto le polemiche che hanno travolto le suegrafie per l’ultima campagna pubblicitaria della“With Italia, for Italy”. La celebregrafa e giornalista siciliana (classe 1935), che nel corso della sua carriera ha documentato centinaia di delitti di mafia e si è occupata di tematiche sociali, è finita sotto accusa per i suoi scatti che ritraevano, sullo sfondo l’ultimo modello della casa automobilistica bolognese nei luoghi simbolo del centro storico di Palermo e in primo piano due bambine. A causa delle polemiche scoppiate in rete, ...

