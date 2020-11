Ricciardi: "Vaccino sarà valutato per la sicurezza. Se servirà, lo renderemo obbligatorio" (Di lunedì 23 novembre 2020) “Dobbiamo aspettare che le aziende presentino ufficialmente i dati all’Ema e alla Fda e i loro dati spero siano confermati dall’autorizzazione ufficiale”. Ma “non c’è dubbio che il Vaccino contro il Covid sarà valutato come tutti i vaccini nel passato, in primis per sicurezza e poi per la capacità protettiva”. Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del ministero della Salute, nella trasmissione Agorà, su Rai 3. Per la catena di distribuzione, “le regioni sceglieranno, a seconda di dimensioni e logistica, la via migliore. Quelle più piccole potrebbero prevedere un unico hub e poi le strutture dove si vaccina, per quelle più grandi saranno di più. Ma l’Italia ha tutta la capacità di fare bene questo piano di distribuzione”. Rispetto all’obbligatorietà ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) “Dobbiamo aspettare che le aziende presentino ufficialmente i dati all’Ema e alla Fda e i loro dati spero siano confermati dall’autorizzazione ufficiale”. Ma “non c’è dubbio che ilcontro il Covidcome tutti i vaccini nel passato, in primis pere poi per la capacità protettiva”. Lo ha detto Walter, professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del ministero della Salute, nella trasmissione Agorà, su Rai 3. Per la catena di distribuzione, “le regioni sceglieranno, a seconda di dimensioni e logistica, la via migliore. Quelle più piccole potrebbero prevedere un unico hub e poi le strutture dove si vaccina, per quelle più grandi saranno di più. Ma l’Italia ha tutta la capacità di fare bene questo piano di distribuzione”. Rispetto all’obbligatorietà ...

