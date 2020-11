EmMicucci : RT @ilmessaggeroit: Covid Italia, Ricciardi: 'plateau' durerà almeno un mese, poi si potrà riaprire - ilmessaggeroit : Covid Italia, Ricciardi: 'plateau' durerà almeno un mese, poi si potrà riaprire -

L’epidemia sta rallentando ma il rischio di una terza ondata di Covid-19 in Italia rimane. Lo sostiene ad Agora su Rai 3 Walter Ricciardi, docente di ..."Do solo un dato per far capire la pressione sugli operatori: soltanto questo mese si sono contagiati in 27mila fra medici e infermieri: 900 al giorno" ...