Riapertura scuole, scontro nel governo. Speranza gela tutti: è troppo presto (Di lunedì 23 novembre 2020) Azzolina spinge per il ritorno in dicembre, ma per licei, seconde e terze medie l'ipotesi resta la didattica a distanza fino al 7 gennaio. Niet del titolare della Sanità: la situazione è seria. Gli ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Azzolina spinge per il ritorno in dicembre, ma per licei, seconde e terze medie l'ipotesi resta la didattica a distanza fino al 7 gennaio. Niet del titolare della Sanità: la situazione è seria. Gli ...

AzzolinaLucia : Stamani su “La Repubblica” mi vengono attribuite parole mai pronunciate, in riferimento alla riapertura delle scuol… - elenabonetti : Oggi, interpellata dall’agenzia @LaPresse_news, ho tenuto a ribadire la mia personale posizione e quella di… - ricpuglisi : Brave @AzzolinaLucia e @elenabonetti sulla riapertura delle scuole. Voci sensate dentro il Consiglio dei Ministri. - MSilviaSacchi : Miozzo (Cts): «La scuola deve essere aperta o per i ragazzi sarà un massacro» @Corriere - Daniele_Manca : Miozzo (Cts): «La riapertura delle scuole è un dovere, gli insegnanti Sono gli unici a poter far comprendere ai rag… -