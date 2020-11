Riapertura scuola a Napoli dal 25 novembre | si attendono dati screening

(Di lunedì 23 novembre 2020) Il Comune diattenderà la pubblicazione dell'ordinanza regionale e idellosvolto nei giorni scorsi su alunni e docenti per prendere una decisione definitiva sulla ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole dell'infanzia e le prime classi delle elementari. L'articolo .

Il sindaco di Atripalda pronto a far slittare a lunedì 30 novembre l’apertura dell’Infanzia e delle prime classi della Primaria in Città. Giuseppe Spagnu ...Coronavirus, le ultime notizie in diretta di oggi 23 novembre. Mentre il Governatore del Friuli Fedriga studia nuove misure restrittive per contenere il contagio da Covid-19, AstraZeneca ...