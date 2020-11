(Di lunedì 23 novembre 2020) Nuovo assist del governo per la. Proprio mentre il consiglio di amministrazione dell’definiva gli ultimi dettagli del piano industriale 2021-2024, il governo è tornato a sostenere apertamente ildella. E lo fa con una lettera all’attenzione dell’amministratore delegato, Francesco Starace. Nella missiva, il ministro del tesoro, Robertoe quello dello Sviluppo economico, Stefano, hanno ribadito ancora una volta l’attenzione del governo per ilauspicando che l’, nell’ambito della propria autonomia, possa “contribuire al successo” del piano per realizzare una nuova infrastruttura di telecomzioni. Un invito istituzionale a favorire ...

fattoquotidiano : Rete unica, Patuanelli e Gualtieri a Enel: “Decidete autonomamente, ma il progetto è cruciale per il Paese” - CorriereQ : Rete Unica:Governo preme su Enel, con Covid è urgente - CamunoNet : Rete Unica:Governo preme su Enel, con Covid è urgente - LaGrotteriaVit1 : @GrandeFratello Dayane è una serpe velenosa ... Rosalinda è l'unica ad essere caduta nella sua rete - zazoomblog : Rete Unica:Governo preme su Enel con Covid è urgente - #Unica:Governo #preme #Covid #urgente -

Ultime Notizie dalla rete : Rete unica

La realizzazione del progetto della Rete Unica delle telecomunicazioni favorirebbe la transizione tecnologica del Paese e l’attivazione dei fondi del Next Generation Eu, il cosiddetto recovery fund. E ...23/11/2020 - Il 25 novembre “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne” è per tutte e tutti un appuntamento simbolico fra i più importanti. Un giorno per ricor ...