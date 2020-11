Reporter critica le misure anti-Covid e viene rinchiusa in una clinica psichiatrica

(Di lunedì 23 novembre 2020) È stato ordinato il suo ricovero per un mese in un ospedale psichiatrico. Da settembre era agli arresti domiciliari. Un tribunale di Nur-Sultan ha ordinato il ricovero per un mese in un ospedale psichiatrico della giornalista kazaka Aigul Utepova, costretta agli arresti domiciliari da settembre dopo averto leadottate dalle autorità per contrastare L'articolo proda www.meteoweek.com.

È stato ordinato il suo ricovero per un mese in un ospedale psichiatrico. Da settembre era agli arresti domiciliari. Un tribunale di Nur-Sultan ha ordinato il ricovero per un mese in un ospedale ...