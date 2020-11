Report | “Due napoletani hanno quote maggioranza Milan | da dove arrivano i soldi?”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) Nella serata di lunedì 23 novembre arriva finalmente il momento per il servizio diche fa luce sui veri proprietari del. Una volta ceduta la società da Berlusconi ai cinesi, inizia una serie di situazioni poco chiare che ha portato all’acquisizione della società da parte del fondo Elliott per via dell’impossibilità da parte di Mr. Lee di saldare il debito. Così, almeno, sembrava. E invece, un’inchiesta della trasmissione di Rai 3 ha svelato che, senza ombra di dubbio, i veri proprietari del club rossonero, che detengono il 51% circa dellesocietarie, sono i due imprenditoriSalvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo. Ed è da qui che iniziano vicende davvero opache: “Mr Lee ha avuto seri problemi in una delle holding che ha usato come credenziale per prendere il. ...