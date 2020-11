Rennes-Chelsea martedì | ore 18 | 55 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo tre giornate la situazione del gruppo E vede due corse separate: Siviglia e, con sette punti a testa, in lotta per il primato ma con tre quarti di qualificazione già in tasca,a Krasondar appaiate a un punto e in lotta per il terzino, che concede chance di ripescaggio in Europa League. InfoBetting: Scommesse Sportive e