Regione Lazio: vaccini antinfluenzali, diffidata Sanofi per ritardo consegna (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – "I ritardi nella campagna vaccinale del Lazio sono attribuibili esclusivamente alla mancata fornitura di circa 500mila dosi di vaccino Vaxigrip Tetra da parte della societa' Sanofi Pasteur che si e' aggiudicata la gara per fornire 1,4 milioni di dosi e finora ne ha consegnate 823mila. Mancano all'appello oltre 500mila dosi". Lo comunica, in una nota, l'Unita' di crisi Covid-19 della Regione Lazio. "La Sanofi e' stata gia' diffidata da parte della Centrale acquisti regionale a consegnare tutto cio' che e' stato contrattualizzato e ora e' stata attivata anche l'avvocatura regionale", continua la nota. "Nessun ritardo puo' essere attribuito alla Regione Lazio che e' stata tra le prime regioni ...

