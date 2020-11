Rarissimo evento astronomico, Giove e Saturno più vicini che mai: non succedeva dal Medioevo (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 21 dicembre è in programma una rara congiunzione astrale tra i due giganti gassosi, contemporaneamente osservabili con un telescopio Quello in arrivo pochi giorni prima del Natale è un evento astronomico davvero particolare e raro. Proprio nel giorno del Solstizio d’inverno del 2020 infatti sarà possibile ammirare i pianeti Saturno e Giove ad una L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 21 dicembre è in programma una rara congiunzione astrale tra i due giganti gassosi, contemporaneamente osservabili con un telescopio Quello in arrivo pochi giorni prima del Natale è undavvero particolare e raro. Proprio nel giorno del Solstizio d’inverno del 2020 infatti sarà possibile ammirare i pianetiad una L'articolo NewNotizie.it.

lasciastarevah : tutta la famiglia a pranzo di lunedì, evento rarissimo. - SimoneBellandi1 : @AlleviLaura @claudiomontar Evento rarissimo Sospetto un intervento soprannaturale - giorgio2181953 : RT @IrridenteL: @Mirith_ @ChiodiDonatella @Storace Mirith, ma non hai notato che in Italia non si dimette più nessuno? A meno che non gli s… - Mirith_ : RT @IrridenteL: @Mirith_ @ChiodiDonatella @Storace Mirith, ma non hai notato che in Italia non si dimette più nessuno? A meno che non gli s… - IrridenteL : @Mirith_ @ChiodiDonatella @Storace Mirith, ma non hai notato che in Italia non si dimette più nessuno? A meno che n… -

Ultime Notizie dalla rete : Rarissimo evento Rarissimo evento astronomico, Giove e Saturno più vicini che mai: non succedeva dal Medioevo NewNotizie Rarissimo evento astronomico, Giove e Saturno più vicini che mai: non succedeva dal Medioevo

Il 21 dicembre è in programma una rara congiunzione astrale tra i due giganti gassosi, contemporaneamente osservabili con un telescopio ...

Dagli eventi ai servizi: come tutelarsi

MANTOVA. Uno spettacolo è tanto più bello quanto più imprevedibile e si direbbe che il governo - dall'inizio della pandemia a oggi - abbia adottato la stessa regola per i rimborsi degli spettacoli. Ce ...

Il 21 dicembre è in programma una rara congiunzione astrale tra i due giganti gassosi, contemporaneamente osservabili con un telescopio ...MANTOVA. Uno spettacolo è tanto più bello quanto più imprevedibile e si direbbe che il governo - dall'inizio della pandemia a oggi - abbia adottato la stessa regola per i rimborsi degli spettacoli. Ce ...