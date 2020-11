Raggi: anno prossimo lavori a via Chiana e riapertura parcheggio (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Lo scorso gennaio, quando abbiamo inaugurato il nuovo mercato Trieste, i clienti e gli operatori mi avevano posto il tema del parcheggio di via Chiana, a gestione Atac, chiuso da tempo perche’ non a norma.” “Oggi posso annunciare che abbiamo finanziato la progettazione, il prossimo anno partiranno i lavori e quindi il parcheggio di via Chiana riaprira’ presto, tornando a disposizione di tutti”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine dell’inaugurazione della macchinetta mangiaplastica nel mercato Trieste. Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma – “Lo scorso gennaio, quando abbiamo inaugurato il nuovo mercato Trieste, i clienti e gli operatori mi avevano posto il tema deldi via, a gestione Atac, chiuso da tempo perche’ non a norma.” “Oggi posso annunciare che abbiamo finanziato la progettazione, ilpartire quindi ildi viariaprira’ presto, tornando a disposizione di tutti”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, a margine dell’inaugurazione della macchinetta mangiaplastica nel mercato Trieste.

BigazziMarco : @PSchioppa @Terra_Pianeta Nella nostra strada hanno installato delle strane sfere circondate da minuscoli raggi...u… - RovereLorenzo : RT @pistelligoffr: Leggendo velocemente, ho pensato all’autobus della linea 26, come un roveto ardente dall’inizio dell’anno. È solo il 26m… - RobertoRenga : RT @pistelligoffr: Leggendo velocemente, ho pensato all’autobus della linea 26, come un roveto ardente dall’inizio dell’anno. È solo il 26m… - pistelligoffr : Leggendo velocemente, ho pensato all’autobus della linea 26, come un roveto ardente dall’inizio dell’anno. È solo i… - loZibbo : A #Roma ieri è andato a fuoco il -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi anno Raggi: anno prossimo lavori a via Chiana e riapertura parcheggio RomaDailyNews Gli occhiali da sole utili tutto l'anno

Gli occhiali da sole vengono spesso considerati un accessorio indispensabile e per la maggior parte degli italiani, abituati a non uscire mai di casa senza di loro e a scegliere il paio più adatto in ...

Breve storia fantastica

Il governo della Cina punta sullo sviluppo di un settore nazionale fondamentale: il cinema di fantascienza. È solo l'ultima rinascita di un genere che ha già percorso molta storia cinese, spiega l'aut ...

Gli occhiali da sole vengono spesso considerati un accessorio indispensabile e per la maggior parte degli italiani, abituati a non uscire mai di casa senza di loro e a scegliere il paio più adatto in ...Il governo della Cina punta sullo sviluppo di un settore nazionale fondamentale: il cinema di fantascienza. È solo l'ultima rinascita di un genere che ha già percorso molta storia cinese, spiega l'aut ...