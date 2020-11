“Qui sei inutile”. Maria De Filippi senza pietà. Il cavaliere cacciato da UeD (Di lunedì 23 novembre 2020) Maria De Filippi nell’arco della sua carriera ha sempre dimostrato molta comprensione. Inoltre, uno dei suoi pregi migliori è indubbiamente quello di essere onesta e sincera fino in fondo, infatti quando qualcosa non va per il verso giusto lo dice in faccia, senza fare giri di parole. E tutto questo è successo proprio nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, quando la padrona di casa ha preso una decisione netta e molto forte nei confronti di un protagonista del dating show di Canale 5. Nell’appuntamento del 23 novembre si è parlato molto della dama Valentina Autiero, la quale è nel programma da diverso tempo ma che era finalmente giunta ad una scelta molto importante. Infatti ha provato un interesse molto forte nei confronti di Germano e per capire se la loro frequentazione potesse sfociare in una vera e propria relazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 novembre 2020)Denell’arco della sua carriera ha sempre dimostrato molta comprensione. Inoltre, uno dei suoi pregi migliori è indubbiamente quello di essere onesta e sincera fino in fondo, infatti quando qualcosa non va per il verso giusto lo dice in faccia,fare giri di parole. E tutto questo è successo proprio nell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, quando la padrona di casa ha preso una decisione netta e molto forte nei confronti di un protagonista del dating show di Canale 5. Nell’appuntamento del 23 novembre si è parlato molto della dama Valentina Autiero, la quale è nel programma da diverso tempo ma che era finalmente giunta ad una scelta molto importante. Infatti ha provato un interesse molto forte nei confronti di Germano e per capire se la loro frequentazione potesse sfociare in una vera e propria relazione ...

