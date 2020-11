Quarantennale sisma Irpinia | Cuozzo | “Ricostruzione a metà e fallimenti Basta passerelle politiche”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiValva (Sa) – “La ricostruzione delle opere pubbliche e private lasciata ae le zone industriali diventate “cattedrali nel deserto” sono il simbolo del fallimento politico e istituzionale di una terra dimenticata e tante volte, ingannata, ma nel giorno del silenzio e del ricordo, osservo con non poca meraviglia, l’ipocrisia della passerella politica di chi pensa di pareggiare i conti con la storia, presentandosi alla cerimonia commemorativa indossando il vestito nuovo“. Non usa mezzi termini, l’ex sindaco di Valva ed ex assessore provinciale alla viabilità, Michele, che oggi, neldelche il 23 novembre 1980 distrusse e rase al suolo interi paesi dell’Alto Sele e dell’, provocando circa tre mila morti e 280 mila sfollati, invita le ...