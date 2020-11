Quarant’anni fa il terremoto nell’Irpinia: il boato che squarciò la diretta alla radio – Il video (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 23 novembre del 1980 un terremoto di magnitudo 6.9 uccise 3 mila persone nell’Irpinia, tra Campania, Basilicata e Puglia, provocando danni enormi e quasi 300 mila sfollati. Quel giorno una radio libera meridionale, radio Alfa 102, fondata e diretta da Ciro Vigorito, cui oggi è intitolato lo stadio di Benevento, stava registrando e mandando in onda una musica da ballo. Improvvisamente, alle 19:34, un boato coprì le note di un motivo folk popolare: era la voce del terremoto, un rumore sordo e impressionante, simile a quello di un bombardamento aereo. Il tuo browser non supporta il tag iframe L’Arma dei carabinieri, in occasione del 40esimo anniversario del sisma, ha voluto ricordare con un breve video il sacrificio dei suoi militari. In quel ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 novembre 2020) Il 23 novembre del 1980 undi magnitudo 6.9 uccise 3 mila persone, tra Campania, Basilicata e Puglia, provocando danni enormi e quasi 300 mila sfollati. Quel giorno unalibera meridionale,Alfa 102, fondata eda Ciro Vigorito, cui oggi è intitolato lo stadio di Benevento, stava registrando e mandando in onda una musica da ballo. Improvvisamente, alle 19:34, uncoprì le note di un motivo folk popolare: era la voce del, un rumore sordo e impressionante, simile a quello di un bombardamento aereo. Il tuo browser non supporta il tag iframe L’Arma dei carabinieri, in occasione del 40esimo anniversario del sisma, ha voluto ricordare con un breveil sacrificio dei suoi militari. In quel ...

