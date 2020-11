Quarant’anni dal terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980 (Di lunedì 23 novembre 2020) Quarant’anni fa il terremoto dell’Irpinia. Erano le 19.30 circa del 23 novembre 1980 quando un violento sisma provocò quasi 3 mila morti. Il 23 novembre del 1980 l’Italia viva il dramma del terremoto dell’Irpinia, il peggiore evento sismico dal Secondo Dopoguerra. Una tragedia che a Quarant’anni di distanza continua a mostrare le proprie ferite, uno strascico di sangue macerie. 23 novembre 1980, la tragedia del terremoto dell’Irpinia Erano le 19.34 del 23 novembre 1980, domenica 23 novembre 1980 per la precisione, quando la terra cominciò a tremare violentemente. La scossa di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 23 novembre 2020)fa il. Erano le 19.30 circa del 23quando un violento sisma provocò quasi 3 mila morti. Il 23dell’Italia viva il dramma del, il peggiore evento sismico dal Secondo Dopoguerra. Una tragedia che adi distanza continua a mostrare le proprie ferite, uno strascico di sangue macerie. 23, la tragedia delErano le 19.34 del 23, domenica 23per la precisione, quando la terra cominciò a tremare violentemente. La scossa di ...

zazoomblog : Quarant’anni dal terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980 - #Quarant’anni #terremoto #dell’Irpinia - anis_epis : Sono trascorsi quarant'anni dal sisma che colpì Campania, Basilicata e la provincia di Foggia: in novanta secondi u… - gabrielepx : Oggi tante brutte persone celebrano i quarant'anni dal terremoto in #Irpinia che ha permesso loro di fare montagne… - cri_canelli : Notizie dal sito di Croce Rossa Italiana: Terremoto Irpinia. Rocca: “Quarant’anni fa la Croce Rossa in prima linea.… - soloteo1980 : Dimenticando per un attimo il Genoa, il Milan primo in classifica trascinato da un attaccante di quasi quarant’anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarant’anni dal CSB | SPEAKERS' CORNER CON JACOPO PENSA | 12 NOVEMBRE ORE 17.00 Fortune Italia