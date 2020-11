Quando le t-shirt fanno… politica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 novembre 2020) Chi non ha mai indossato una t-? Persino le persone più attente all’eleganza non riescono a fare a meno di un capo d’abbigliamento ultimamente addirittura in grado di superare la classica distinzione tra le stagioni. Usate praticamente da chiunque e persino nel corso dell’inverno – talvolta anche sopra a maglie più pesanti per proteggersi dal freddo – le magliette personalizzate si stanno anche ritagliando un ruolo da grandi protagoniste del mondo politico. Basta seguire un comune tg per verificare come i messaggi sociali siano sempre più spesso veicolati dalla personalizzazione di una semplice t-. Un esempio su tutti? Le magliette nere degli attivisti del movimento Black Lives Matter, indossate durante le marce di protesta esplose negli Stati Uniti dopo l’uccisione di George Floyd. Messaggi che talvolta hanno persino scatenato situazioni ...