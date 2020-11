Puglia, carenza bombole ossigeno: si potranno prendere dai fornitori (Di lunedì 23 novembre 2020) BARI - Nei casi di indisponibilità di bombole di ossigeno nelle farmacie, in Puglia sarà possibile attingere direttamente dalle ditte fornitrici aggiudicatarie. La Regione Puglia, per cercare di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 23 novembre 2020) BARI - Nei casi di indisponibilità didinelle farmacie, insarà possibile attingere direttamente dalle ditte fornitrici aggiudicatarie. La Regione, per cercare di ...

Per cercare di individuare una soluzione alla grave carenza di bombole di ossigeno la Regione ha autorizzato provvisoriamente e «in via del tutto eccezionale, fino al 31 gennaio 2021, la prescrizione ...

Per cercare di individuare una soluzione alla grave carenza di bombole di ossigeno la Regione ha autorizzato provvisoriamente e «in via del tutto eccezionale, fino al 31 gennaio 2021, la prescrizione ...