Psg, Neymar via a giugno? Il brasiliano potrebbe essere sacrificato per tenere Mbappé (Di lunedì 23 novembre 2020) Neymar potrebbe essere sacrificato per tenere Kylian Mbappé. Nonostante poche settimane fa la dirigenza abbia manifestato l’intenzione del club di confermare entrambi, questo potrebbe non essere possibile. Entrambi sono in scadenza nel 2022 e, secondo l’Equipe, il numero dieci brasiliano avrebbe chiesto un adeguamento dell’attuale contratto, da 24 milioni di euro all’anno. Proprio per questo, dato che anche Mbappè potrebbe chiudere di più, per resistere alla tentazione Real Madrid, il Psg dovrà fare un grande sforzo economico per trattenerlo. Sembra dunque difficile vedere i due insieme per molto altro tempo. Ed ecco perché Neymar potrebbe finire sul mercato in estate, per evitare poi ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 novembre 2020)perKylian. Nonostante poche settimane fa la dirigenza abbia manifestato l’intenzione del club di confermare entrambi, questononpossibile. Entrambi sono in scadenza nel 2022 e, secondo l’Equipe, il numero dieciavrebbe chiesto un adeguamento dell’attuale contratto, da 24 milioni di euro all’anno. Proprio per questo, dato che anche Mbappèchiudere di più, per resistere alla tentazione Real Madrid, il Psg dovrà fare un grande sforzo economico per trattenerlo. Sembra dunque difficile vedere i due insieme per molto altro tempo. Ed ecco perchéfinire sul mercato in estate, per evitare poi ...

Ultime Notizie dalla rete : Psg Neymar PSG, Neymar e Mbappé convocati per la sfida con il Monaco Tuttosport PSG, NEYMAR SPARA ALTO PER IL RINNOVO DI CONTRATTO

Verratti, Psg, l’Equipe e le nuove accuse dei francesi: «Speriamo non salti altre partite decisive...». Nel mirino la sua vita privata

