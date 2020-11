Psg-Lipsia | Tuchel | “Sono sereno | ma non ho certezze di rimanere dopo domani”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 novembre 2020) Thomas, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato alla vigilia del match di domani sera contro ilal Parco dei Principi. Uno scontro che potrebbe essere determinante per il proseguo dei parigini in Champions League ma anche dello stessosulla panchina dei campioni francesi. “Non ho ricevuto garanzie da Leonardo o da Al Khelaifi sul fatto che rimarrò comunquedomani – ha affermato– ma è meglio così perchè altrimenti non sareicome sono ora.” SportFace.