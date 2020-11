Prosegue lo shopping francese in Italia: Crédit Agricole lancia l’opa su Credito Valtellinese (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – Un’altra banca Italiana si appresta a diventare francese. Parliamo del Credito Valtellinese, sul quale Crédit Agricole (tramite la controllata Crédit Agricole Italia) ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto: 10,7 euro il prezzo offerto per ogni azione, a fronte di un valore di chiusura del titolo (quotato a Piazza Affari) venerdì scorso pari a 8,7 euro. Adieu Credito Valtellinese L’obiettivo dei francesi, che hanno messo sul piatto oltre 700 milioni di euro, è raggiungere almeno il 66,67% del capitale sociale (detengono già quasi il 10%), soglia che potrebbe essere rivista al ribasso ma comunque non al di sotto al 50%+1 delle azioni con diritto di voto. In caso di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 novembre 2020) Roma, 23 nov – Un’altra bancana si appresta a diventare. Parliamo del, sul quale(tramite la controllata) hato un’offerta pubblica di acquisto: 10,7 euro il prezzo offerto per ogni azione, a fronte di un valore di chiusura del titolo (quotato a Piazza Affari) venerdì scorso pari a 8,7 euro. AdieuL’obiettivo dei francesi, che hanno messo sul piatto oltre 700 milioni di euro, è raggiungere almeno il 66,67% del capitale sociale (detengono già quasi il 10%), soglia che potrebbe essere rivista al ribasso ma comunque non al di sotto al 50%+1 delle azioni con diritto di voto. In caso di ...

