Procida, il sindaco chiude le scuole fino al 3 dicembre. (Di lunedì 23 novembre 2020) Il sindaco di Procida Dino Ambrosino ha emesso una ordinanza per la sospensione delle attività in presenza delle scuole dell'infanzia e primaria dell'isola sino al 3 dicembre prossimo. In attesa delle ... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 23 novembre 2020) IldiDino Ambrosino ha emesso una ordinanza per la sospensione delle attività in presenza delledell'infanzia e primaria dell'isola sino al 3prossimo. In attesa delle ...

Testament73 : Capito il giochino? #osceriff fa finta di riaprire e scarica sui sindaci. Covid: sindaco Procida chiude le scuole f… - ale74ru : @PSchioppa @Terra_Pianeta Tra l'altro il sindaco di Bacoli insieme ad altri sindaci (Monte di Procida, Lacco Ameno)… - gadmeischia : Mentre il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, vuole il medio evo (come a Procida, a Lacco Ameno, a Forio e altrove)… - montediprocida : L'ultimo aggiornamento del sindaco sui dati covid a Monte di Procida - montediprocida : IN VIA PRECAUZIONALE AL FINE DI CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO, TEMPORANEAMENTE CON DECORRENZA IMMEDIATA E FI… -

Ultime Notizie dalla rete : Procida sindaco Covid: sindaco Procida chiude le scuole fino al 3 dicembre - Campania Agenzia ANSA Procida, il sindaco Dino Ambrosino sospende le attività scolastiche in presenza

Il sindaco di Procida Dino Ambrosino ha emesso una ordinanza per la sospensione delle attività in presenza delle scuole dell'infanzia e primaria ...

Procida, Covid: sindaco Ambrosino chiude le scuole fino al 3 dicembre

Il sindaco di Procida Dino Ambrosino intende arginare la circolazione del virus limitandone la diffusione negli uffici pubblici anche in considerazione dei casi di positività che hanno coinvolto le sc ...

Il sindaco di Procida Dino Ambrosino ha emesso una ordinanza per la sospensione delle attività in presenza delle scuole dell'infanzia e primaria ...Il sindaco di Procida Dino Ambrosino intende arginare la circolazione del virus limitandone la diffusione negli uffici pubblici anche in considerazione dei casi di positività che hanno coinvolto le sc ...