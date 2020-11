Pro Sesto ride grazie a De Respinis, che si ispira Gilardino (Di lunedì 23 novembre 2020) La Pro Sesto abbatte la Pro Vercelli con una doppietta di De Respinis in trasferta. La neopromossa vola in classifica con i gol del ragazzo dal passato rossonero e che si ispira a Gilardino. Un avvio da standing ovation Nel corso dell’estate la Pro Sesto, guidata dal giovane Francesco Parravicini ormai dal 2017, ha profondamente cambiato pelle, inserendo in rosa in bel numero di ragazzi dalle belle speranze, pur non privandosi del contributo di qualche pedina con più esperienza. In un campionato come quello di Serie C, che come noto, non regala niente a nessuno, al momento la neopromossa Pro Sesto sta brillando per continuità. In classifica, dopo 11 giornate, la squadra lombarda può vantare la conquista già di 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte). I meriti del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) La Proabbatte la Pro Vercelli con una doppietta di Dein trasferta. La neopromossa vola in classifica con i gol del ragazzo dal passato rossonero e che si. Un avvio da standing ovation Nel corso dell’estate la Pro, guidata dal giovane Francesco Parravicini ormai dal 2017, ha profondamente cambiato pelle, inserendo in rosa in bel numero di ragazzi dalle belle speranze, pur non privandosi del contributo di qualche pedina con più esperienza. In un campionato come quello di Serie C, che come noto, non regala niente a nessuno, al momento la neopromossa Prosta brillando per continuità. In classifica, dopo 11 giornate, la squadra lombarda può vantare la conquista già di 20 punti (6 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte). I meriti del ...

Ultime Notizie dalla rete : Pro Sesto Doppio pasticcio dei leoni e la Pro Sesto passa al Piola: la corsa al primato è rinviata La Stampa Pro Sesto ride grazie a De Respinis, che si ispira Gilardino

Pro Sesto corsara sul campo della Pro Vercelli grazie alla doppietta firmata da Alessandro De Respinis, il bomber che si ispira a Gilardino.

La Carrarese è travolgente Grosseto, scatto in avanti

C’è solo la Carrarese a tenere testa allo strapotere lombardo-piemontese, in un campionato ancora indecifrabile per il comportamento altalenante di molte e per i recuperi ancora da completare. E’ il c ...

