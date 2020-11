Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Il giallo dell’arancione. I negozi nella giungla dei divieti” (Di lunedì 23 novembre 2020) “Il giallo dell’arancione”.Apre così la Prima Pagina dell’edizione odierna de ‘La Repubblica-Palermo’. “Molti focolai, pochi tamponi, una curva dei contagi in salita: ecco i parametri che non fanno intravedere l’uscita dall’emergenza. La cabina di regia ministeriale mantiene la Sicilia tra le regioni ‘osservate speciali’. Ieri 1.838 nuovi positivi e 31 ricoverati in più. Dopo il diktat della Regione ai manager, ispettori da Roma per far chiarezza sulle Rianimazioni. Il dirigente: ‘Nessuna bugia, i posti letto ci sono davvero. Con quel messaggio nella chat volevo redarguire chi non supera piccoli ostacoli per avviare i reparti Covid’. SOS ossigeno, in farmacia non si trova più. Arte a distanza? ‘No, ridateci l’Accademia’. Chiusi, anzi aperti o solo un po’. I ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) “Il”.Apre così ladell’edizione odierna de ‘La’. “Molti focolai, pochi tamponi, una curva dei contagi in salita: ecco i parametri che non fanno intravedere l’uscita dall’emergenza. La cabina di regia ministeriale mantiene la Sicilia tra le regioni ‘osservate speciali’. Ieri 1.838 nuovi positivi e 31 ricoverati in più. Dopo il diktat della Regione ai manager, ispettori da Roma per far chiarezza sulle Rianimazioni. Il dirigente: ‘Nessuna bugia, i posti letto ci sono davvero. Con quel messaggiochat volevo redarguire chi non supera piccoli ostacoli per avviare i reparti Covid’. SOS ossigeno, in farmacia non si trova più. Arte a distanza? ‘No, ridateci l’Accademia’. Chiusi, anzi aperti o solo un po’. I ...

